In heel wat kerken, begijnhoven, kastelen en stadhuizen hangen schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Ook in West-Vlaanderen.

Het zijn vaak onbekende werken die nog altijd te bewonderen zijn op hun oorspronkelijke plaats. Het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ laat je die werken ontdekken en de plekken waar ze thuishoren beleven. Zo kan je in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort het werk van de Veurnse barokschilder Vigor Bouquet voortaan van dichtbij bewonderen. Je krijgt er ook tekst en uitleg over de schilder, het werk en de omgeving. Hij is één van de 45 'Vlaamse Meesters in Situ'.

‘Vlaamse Meesters in Situ’ is een project van het erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en past in het grote project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen. Het project loopt van 1 juni tot 30 september 2019. Er is ook een cataloog. 'Vlaamse Meesters in Situ' vind je ook in Deerlijk en Kortrijk.