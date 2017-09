Vlaamse regering erkent Ieper als toeristisch centrum

Om in aanmerking te komen als toeristisch centrum moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden:

het toeristisch onthaal wordt verzekerd door een bevoegde overheid

het toerisme is van essentieel belang voor de lokale economie

er is een toevloed van toeristen door het bestaan van toeristische attracties

Uit de analyse van Toerisme Vlaanderen, onder de bevoegdheid van minister Ben Weyts, blijkt dat de stad daar ruimschoots aan voldoet: de Ieperse toeristische dienst verzorgt het onthaal in het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek, erkend door Toerisme Vlaanderen.

Ieper is bovendien gekend om zijn WO I monumenten en musea, waaronder de Menenpoort met de Last Post, het Flanders Fields Museum, de Belforttoren enz. Ook het park Bellewaerde, met meer dan 700.000 bezoekers op jaarbasis, is een waardevolle toeristische attractie. Bovendien is Ieper toeristisch aantrekkelijk voor zowel de binnenlandse als buitenlandse verblijfstoerist: in 2016 kwamen er 158.136 toeristen aan in Ieper, goed voor zo’n 305.056 overnachtingen.

“Ieper verdient deze erkenning,” aldus minister-president Bourgeois. “De voorbije jaren is al veel geïnvesteerd in toeristisch-recreatieve infrastructuur, zoals het In Flanders Fields Museum, het Merghelynckmuseum en het vernieuwde stadsmuseum. In de toekomst wil het stadsbestuur vooral inzetten op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.”

Na het positieve advies van de Vlaamse regering moet de erkenning nu enkel nog bekrachtigd worden door federaal minister van Werk en Middenstand Kris Peeters.