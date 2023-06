Vlaamse Regering koopt drie natuurgebieden in De Haan

Zaterdag was Vlaams minister van Leefmilieu en Toerisme Zuhal Demir op werkbezoek in De Haan. In de kuststad bezocht ze in primeur enkele natuurprojecten die de Vlaamse regering zal aankopen om verder te ontwikkelen.

Meer bepaald gaat het om drie natuurgebieden die vanaf nu in handen zijn van de Vlaamse regering: eentje aan de Vosseslag (groot stuk aangekocht voor natuurinrichting), een tweede aan Zwarte Kiezel (militair domein) en de laatste in Wenduine (pomphuisje en watertoren).

Zuhal Demir was duidelijk wat betreft de intenties van de regering: "De bedoeling is om hier vooral aan natuurherstel te doen, vooral hydrologische ingrepen. Heel belangrijk met die lange periodes van droogte en periodes met veel regen, dat we ook ruimte hebben om water op te vangen."

Respect voor open ruimte

Delen van de natuurgebieden worden na het herstel openbaar gesteld voor het publiek. Volgens Demir is het belangrijk dat Vlaanderen oog heeft voor de open ruimte: "Niet alles moet volgebouwd worden aan de kust, zeker hoogbouw. Bij sommige gemeenten is het er echt over."