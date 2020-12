Vlaamse regering niet van plan verbreding kanaal Kortrijk-Bossuit stop te zetten

De Vlaamse regering is niet plan om de verbreding en uitdieping van het kanaal Kortrijk-Bossuit stop te zetten.

Dat heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters vanmorgen gezegd in een online-commissievergadering van Het Vlaams parlement. Het grootschalige project dat past in de Seine-Scheldeverbinding ligt al enkele weken onder vuur, ondermeer door sp.a, die het nu onvoorwaardelijk aan de afwerking van de R8 koppelt. Ook de partij Groen zich grote vragen stellen over de economische meerwaarde en het maatschappelijk draagvlak van het kanaaldossier.

De afwerking van de R8 is voorzien in het huidig het Vlaams regeerakkoord. De effectieve werken aan het kanaal Kortrijk-Bossuit zouden pas na 2025 kunnen starten.

