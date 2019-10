Vlaamse regering: reacties West-Vlaamse parlementsleden

Nu we officieel een Vlaamse regering hebben, begint het echte werk. En vooral uitkijken wat erin zit voor onze provincie, want nogal wat parlementsleden zijn bezorgd dat er maar één West-Vlaamse minister meer is.

Ook over het regeerakkoord van die nieuwe regering vanmiddag gemengde reacties, van een kil akkoord tot net heel warm. Zo wijst N-VA op het luik in het akkoord om armoede tegen te gaan. Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA): We kunnen dat doen door onder andere te investeren in kwaliteitsvolle sociale huisvesting. Ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen die werken, dat die dat inkomen groter zien worden. Dat is de jobbonus waar we fier op zijn. Dus ik denk dat er toch veel inzet dat de armoede, ook in West-Vlaanderen, kan doen dalen."

Maar Vlaams parlementslid Annick Lambrecht van sp.a heeft het over een kil akkoord dat het nauwelijks over armoede heeft. En ook het openbaar vervoer blijkt andermaal onderbedeeld, klinkt het. Annick Lambrecht: "We zien problemen met De Lijn. Als je niet in een centrumstad woont dan geraak je bijna nergens na bijvoorbeeld 20 uur of in het weekend. Dus dat ga ik hard opvolgen maar ik zie het slecht in want De Lijn krijgt weer zeer weinig geld."

Vooral in de Westhoek blijkt die mobiliteit al een tijd problematisch. "En bij uitbreiding voor het hele platteland is er weinig hoop", vinden ze bij Groen. Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid: "Op een regeerakkoord van 300 bladzijden zien we vier zinnen over het platteland. En dan nog vaststellen dat er maar één West-Vlaamse minister meer is, dat er geen budgettaire engagementen zijn: dat is voor ons bezorgdheid over wat er zal uitkomen, en dat lijkt ons momenteel weinig.""

Vlaams Belang scoorde trouwens opvallend sterk op het platteland, maar eigenlijk in heel Vlaanderen. En daar mocht deze regering wat meer naar geluisterd hebben, vinden ze. Stefaan Sintobin: "We kunnen niet ontkennen dat er naar ons geluisterd is. Voor een stuk, maar te weinig. De echte verandering zou er gekomen zijn als er een coalitie was gevormd met Vlaams Belang, en niet met drie verliezende partijen."

In West-Vlaanderen kun je natuurlijk niet om de kust heen, maar ook daarvoor heeft de nieuwe regering volop plannen. Bart Tommelein, Vlaams Parlementslid Open VLD: "Onder andere over toerisme, een horecaplan, dat lijkt mij heel belangrijk voor een stad als Oostende. Maar het gaat over het strand, de kustverdediging."