Vlaamse steun voor Drone Port West-Vlaanderen

West-Vlaanderen is een voorloper op het vlak van dronetechnologie en wil via meer onderzoek en ontwikkeling de droneregio bij uitstek worden. Er lopen al initiatieven in Koksijde, Oostende en Zeebrugge. Er is ook een opleidingscentrum en de hogeschool Vives heeft een DroneLab expertisecentrum gespecialiseerd in drone-operaties. Om bijkomende ontwikkelingen kansen te geven is er nood aan samenwerking en coördinatie. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen zal die rol op zich nemen.

“De bedoeling is kennis te verzamelen en nog meer onderzoek en innovatie te verrichten”, zegt Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits. “Er zijn veel toepassingen mogelijk op de Noordzee, maar ook in de landbouw, transport en logistiek.”

De investeringen zullen in de 3 hubs Koksijde, Oostende en Zeebrugge gebeuren met als doel heel wat data te verwerken en tot nieuwe dronetoepassingen te komen. West-Vlaams gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune: “Met het provinciaal plan voor een Drone Port West-Vlaanderen kan de West-Vlaamse kust uitgroeien tot een absolute topregio op Europees niveau in dronetechnologie.”