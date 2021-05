Vlaamse steun voor restauratie en herbestemming abdijhoeve

De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 150.000 euro toe. De abdijhoeve wordt gerestaureerd en herstemd. Het doel is om van het volledige complex het kloppend hart van Oudenburg te maken: het ‘Huis van de Oudenburgenaar’. De abdijhoeve is sinds 1975 beschermd als monument. In 2018 is een beheersplan voor de site goedgekeurd.

Achtergrondinformatie

Het abdijcomplex is een restant van de verdwenen benedictijnerabdij van Sint-Pieter. Het convent is vandaag volledig verdwenen, met uitzondering van het abtsgebouw en van het bijbehorende landbouwcomplex rest vandaag nog de lange oude abdijhoeve met opeenvolgend stallingen, een boerenwoning en opbergruimtes aan de noordzijde van het erf, de duiventoren en de wagenstalling ten zuidoosten van het erf, de schuur of Sint-Arnolduszaal en de tuinmuur tussen erf en abtswoning. Het oude castellum van Oudenburg werd gebruikt als steengroeve voor de constructie van de abdijkerk. Ook werden er stenen van het castellum afgevoerd naar Brugge.

Lees ook: