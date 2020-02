Vlaamse Ultimas uitgereikt, Jambon kop van jut

Kunstenaar Luc Tuymans won de hoofdprijs voor Algemene Culturele Verdienste. Tuymans was zelf niet aanwezig, twee jonge meisjes van de jongerenorganisatie Let's Go Urban namen de prijs in zijn naam in ontvangst. De kunstenaar schenkt ook het prijzengeld van 20.000 euro aan de organisatie.

De literatuurprijs ging naar Rachida Lamrabet. De jury bestempelt haar als een unieke stem in de Vlaamse literatuur. Emma De Swaef en Marc James Roels, bekend van het 'stressmannetje' van De Lijn, gingen lopen met de Ultima in de categorie film.

vzw Humain

In de categorie sociaal-cultureel volwassenwerk werd vzw Humain bekroond. De organisatie werd in 2016 opgericht door enkele vrijwilligers die zich het lot van duizenden gestrande vluchtelingen in Noord-Frankrijk aantrokken. Daar zitten ook West-Vlamingen bij.

Vielen verder ook in de prijzen: Mama's Open Mic (Amateurkunsten ), Walter Swennen (Beeldende Kunst ), Paul Ibou (vormgeving), VAi (Vlaams Architectuurinstituut) (Roerend Erfgoed), 'De Grond der Dingen' van Theater ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden (Lokaal Cultuurbeleid), Allez Chantez! (Cultureel Ondernemerschap), De Centrale (Muziek), Jozef Wouters/Menno Vandevelde/Decoratelier (Podiumkunsten) en Vzw Humain (Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk). De BILL Award was voor Kato De Boeck. (Lees verder onder de foto)

Boegeroep voor Jambon

De uitreiking van de prijzen lag dit jaar erg gevoelig door de stevige besparingen voor de cultuursector. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon werd tijdens zijn korte speech uitgejoeld. Er vlogen ook enkele tomaten in zijn richting. Maar de minister-president bleef er kalm onder. "De cultuursector is altijd kritisch voor het beleid. En dat is vanavond niet anders geweest, op een paar mensen die hun boekje te buiten gegaan zijn na, is dit heel deftig verlopen. Ik heb geen enkel slecht gevoel daarbij."