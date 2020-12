Vlaamse vissers kunnen mogelijk meer tong vangen

Er is al langer discussie over de hoeveelheid tong in de Noordzee. Uit een studie van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) is gebleken dat de cijfers rond de hoeveelheid tong die aanwezig is in de Noordzee jarenlang te positief werden ingeschat. Men kwam tot de vaststelling dat er in de berekening jarenlang geen rekening is gehouden met de Belgische cijfers.

Toch zal die nieuwe berekening geen verstrekkende gevolgen hebben voor de quota, zo verzekerde minister Crevits vandaag in de commissie Landbouw. Meer zelfs, de kans is reëel dat de Belgische vissers volgend jaar meer tong mogen ophalen. In het ICES-advies voor 2021 is sprake van een voorgestelde stijging van 22 procent.

Volgens minister Crevits zijn de tongvangsten in de Noordzee opnieuw toegenomen. Die verhoogde vangsten hebben te maken met het grotere hoeveelheid jonge tong en dat geeft volgens de CD&V-minister mogelijkheden voor de toekomst. "Onze reders en vissers leveren veel inspanningen om duurzaam te vissen, ook op tongbestanden. De toename van de beschikbare tong zou betekenen dat kleinere familiale vaartuigen volgend jaar dichtbij meer tong zouden kunnen vangen", aldus Crevits.