Vlaamse vissersboten in Noorse wateren

Tussen maart en juni zullen vijf Vlaamse vissersvaartuigen gaan vissen in de Noorse wateren. Ze mogen er elk vijftien opeenvolgende dagen vissen. Dat heeft Vlaams minister Hilde Crevits geantwoord aan parlementslid Bart Tommelein.

Vorig jaar mochten vissers bij wijze van test ook drie keer gaan vissen in Noorse wateren. Dat gebied is weer open voor buitenlandse vissers, na een deal tussen Europa en Noorwegen. De Noorse zone kan een alternatief bieden voor de tongvisserij. Ons land heeft al ruilovereenkomsten met Denemarken, zodat onze vissers in de Noorse wateren ook genoeg bijvangstsoorten kunnen opvissen.