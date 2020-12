Vlaanderen erkent W13 als lokaal contactopsporingscentrum

Pionier in contacttracing

Begin augustus van dit jaar werd W13, het samenwerkingsverband tussen de 14 Zuid-West-Vlaamse OCMW's en CAW Zuid-West-Vlaanderen, één van de drie Vlaamse proeftuinen in de strijd tegen COVID-19. Medewerkers en vrijwilligers zetten sindsdien hard in op contact- en bronopsporing, sensibilisering, preventie, quarantainecoaching en clusteranalyse. Met extra aandacht voor kwetsbare personen en groepen. De Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen bezorgt dagelijks de nodige informatie over nieuwe besmette personen.

Omschakeling naar Vlaams script

Omdat de Vlaamse regering in augustus de COVID-19-werking van W13 als complementair aan de werking van Vlaams contactcenter beschouwde, kregen heel wat besmette Zuid-West-Vlamingen tot nu toe van beide telefoon. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst verandert dit: W13 kan nu omschakelen van het eigen script naar het Vlaamse script. "We kunnen als regio nu korter op de bal spelen", zegt Barbara Denys, coördinator lokale contactopsporing bij W13. "We hebben nu toegang tot het datasysteem van Vlaanderen en kunnen zo alle gegevens van de besmette personen meteen opvragen. Dat is onmiskenbaar een voordeel."

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid is voor W13 alvast een erkenning voor het goede speurwerk van de voorbije maanden. “Begin augustus gaf de Vlaamse overheid de lokale besturen de toestemming om een eigen contactopsporingssysteem op poten te zetten", zegt W13-voorzitter Philippe De Coene. "W13 had voordien al gevraagd om een lokaal contactcentrum op te starten.”

“Dat we nu een samenwerkingsovereenkomst konden ondertekenen waardoor we als volwaardig contactopsporingscentrum worden erkend, doet veel deugd. Het is een erkenning voor ons pionierswerk. Maar het is ook noodzakelijk, want het aantal coronabesmettingen in deze regio blijft zorgen baren."

W13 is intussen 20 weken bezig met contact- en bronopsporing. In die periode werden 4.187 persoonlijk bereikt. Ongeveer 1.700 personen werden opgevolgd door een fieldagent of een medewerker van het lokaal bestuur.