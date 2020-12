Vlaanderen investeert 55 miljoen extra in sportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal de komende jaren 55 miljoen euro extra investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. In totaal zal er in de periode 2020-2024 185 miljoen euro geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur.

Onder term vallen onder andere sporthallen, zwembaden of sportterreinen.

Lokale besturen, maar ook sportverenigingen krijgen daarnaast een extra kans om sterke projecten in te dienen. Vanaf 2021 komen er twee projectoproepen per jaar, in plaats van één oproep.

Sportspurt

Er komen ook groepsaankopen voor bijvoorbeeld kunstgrasterreinen. "We noemen het de sportspurt", zegt Weyts. "Dit is hét moment om het investeringstempo fors op te drijven. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in je buurt goed uitgebouwde sportmogelijkheden te hebben."

Kwaliteit

"Ook sportclubs en sportfederaties kunnen een projectoproep doen", aldus Weyts. "Met deze investeringsgolf bieden we hen hoop en perspectief. We reiken de hand om samen grootse sportinvesteringen te realiseren en er zo voor te zorgen dat het coronavirus ook blijvende positieve gevolgen heeft."

"Tijdens de coronacrisis zijn sommige Vlamingen voor het eerst in jaren meer gaan bewegen. We moeten ervoor zorgen dat ze dat straks kunnen blijven doen, in kwaliteitsvolle infrastructuur."