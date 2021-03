Vlaanderen investeert in nieuwe fietspaden langs de Albert I Laan in Koksijde

De Vlaamse overheid realiseert in samenwerking met de gemeente Koksijde nieuwe fietspaden langs de N34, de Albert I Laan, tussen het Europaplein en het IJslandplein. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt daarvoor 400.000 euro vrij. Het ontwerp voor dit project is momenteel nog in opmaak...

In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering dit jaar 335 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur. De aanleg van nieuwe fietspaden langs de Albert I Laan in Koksijde is één van de geplande projecten in West-Vlaanderen. De gemeente Koksijde wil dit jaar nog de aanbesteding afronden en een aannemer duiden. Dat leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit het antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (N-VA).

Waar de ruimte het toelaat, komen er vrijliggende verhoogde fietspaden tussen het Europaplein en het IIslandplein. Op het kruispunt van de Albert I Laan met de Leopold II-laan komt er bovendien een fietsopstelstrook zodat fietsers er veilig kunnen oversteken. Bert Maertens: “De gemeente Koksijde stelde intussen het studiebureau Sweco aan. Dat maakt nu de plannen en het aanbestedingsdossier op. Naast nieuwe fietspaden wil Koksijde ook de voetpaden en de straatverlichting vernieuwen.”

De gemeente wil de aanbesteding nog dit jaar finaliseren. De startdatum van de werken hangt daarna af van de spoorwerken die De Lijn momenteel uitvoert in de Albert I Laan. Fractieleider Sander Loones van N-VA Koksijde-Oostduinkere reageert positief : “De Vlaamse steun voor nieuwe fietspaden in de Albert I Laan komt bovenop de Vlaamse investering in de hernieuwing van de tramlijn in Oostduinkerke Bad. Deze werken wegen in coronatijden op onze handelskern, maar moeten in de toekomst een sterke boost geven aan onze lokale handelaars."