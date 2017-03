Vlaanderen moet probleem Nonnebossen oplossen

De provincie geeft de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bosgedeelte van de Nonnebossen in Zonnebeke terug aan de Vlaamse regering.

Dat is vanmiddag beslist op de provincieraad. De provincie is van mening dat ze met de huidige regelgeving het moeilijke dossier van de Nonnebossen gewoon niet kan oplossen. Voor alle duidelijkheid: de moeilijkheid zit vooral in het bosgedeelte. Daar staan weekendverblijven die soms ook permanent bewoond worden, maar die zijn zonevreemd. Al meer dan 10 jaar wordt gezocht naar een oplossing. Maar vooral Agentschap Natuur en Bos vindt dat de bewoning daar op de duur moet verdwijnen. De provincie kijkt nu aan de Vlaamse overheid voor een oplossing.