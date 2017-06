Vlaanderen neemt 'weeswegen' over

Dat zijn vroegere provinciewegen die nu niet door de gemeente maar ook niet door het Vlaamse gewest beheerd worden en dus verloederen. Vlaamse Minister van mobiliteit Ben Weyts gaat de wegen overnemen, maar dat doet hij niet van harte.

In onze provincie gaat het om drie stukjes weg in Ieper, Brugge en Avelgem. Acht jaar geleden moest de provincie die wegen overlaten maar sindsdien is er geruzie tussen de gemeenten en Vlaanderen over het beheer ervan. Minister Weyts stelde voor om de wegen in orde te brengen en dan aan de gemeenten over te laten. Maar de drie West-Vlaamse gemeenten weigerden dat. Dus neemt Vlaanderen die wegen nu maar over, zij het met tegenzin.