Vlaanderen wil binnenlands toerisme promoten

Naast de huidige hinderpremie heeft Vlaanderen alvast een plan om in te zetten op binnenlandse promotie. Eens het veilig kan, moeten de kust, kunststeden als Brugge of regio’s als de Westhoek ook aantrekkelijk voorgesteld worden.

Zuhal Demir – Vlaams Minister voor toerisme: "We gaan een ‘Ontdek Vlaanderen’ platform ontwikkelen waarin je kunt ontdekken welke toeristische parels we allemaal hebben en welke attracties. Daarnaast zal er ook een druktebarometer zijn. Limburgers bijvoorbeeld die naar de zee willen en het is al overvol, zullen dat daarop zien en weten het geen zin heeft om te vertrekken. Ik ben er alvast van overtuigd dat aan de kust alles op alles wordt gezet om de volksgezondheid te verzekeren. De ziekenhuizen moeten het ook aankunnen. De gouverneur heeft me verzekerd dat dat zo is. Dan denk ik dat we iedereen een mooie zomer kunnen bezorgen en dat we die toeristische sector er bovenop kunnen helpen."