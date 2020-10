VLAG 2020 krijgt feestelijk slot in provinciedomein

Het kunstproject VLAG 2020 krijgt een vervolg in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof in Izegem. VLAG staat voor “ Verbeelding Langs Adembenemend Groen”.

In opdracht van de provincie ontwierpen West-Vlaamse kunstenaars honderd opvallende vlaggen die de hele zomer de negen West-Vlaamse Groen Assen opfleurden. VLAG 2020 krijgt nu nog een uitloper tot eind dit jaar in Wallemote-Wolvenhof. De honderd vlaggen zijn samen te zien op het provinciedomein. De vlaggen zorgden tijdens de vakantiemaanden voor een extra beleving langs de toeristische Groen Assen. Want door de coronamaatregelen kozen heel wat mensen voor een vakantie in eigen provincie.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: “We hebben deze zomer heel veel positieve reacties gekregen van heel uiteenlopende categorieën bezoekers. En heel vaak ook de vraag: kunnen we ze niet op één of andere manier allemaal te samen krijgen? Na beraad willen we hier nu een feestelijke slot aan breien in het unieke domein van kasteel Wallemote in Izegem.”