Vlam aan toorts in Zeebrugge: voor onderhoudswerken

In Zeebrugge zal vanaf maandag nu en dan een grote vlam branden op de toorts van de lng-terminal. Dit moet gebeuren voor onderhoudswerken. Dat laat de gemeente Knokke-Heist weten.

"Op de lng-terminal in de haven van Zeebrugge zullen er vanaf maandag 8 mei 2023 om 6 uur operaties plaatsvinden waarbij gas kan worden afgeleid naar de toorts", zegt Knokke-Heist.

"Dit kan (met tussenpozen) gebeuren tot zondag 14 mei om 18 uur. In deze periode kan er vanop het strand van Knokke-Heist een vlam waargenomen worden ter hoogte van de top van de toorts. De toorts is op een veilige en hoge locatie gepositioneerd gezien de mogelijke stralingswarmte."

Gasvrij maken

"De toorts wordt in normale bedrijfsvoering niet gebruikt, zodat een zichtbare vlam slechts voorkomt in specifieke gevallen. Gedurende deze periode is een gedeelte van de installatie veilig gesteld om grote onderhoudswerken te kunnen uitvoeren.

Om deze werken in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren is het van belang de werkzone gasvrij te maken en te houden gedurende de volledige onderhoudsperiode. Om methaanemissies te vermijden opteren de LNG-medewerkers voor de gecontroleerde verbranding van het aardgas, een milieuvriendelijkere oplossing dan aardgasontluchting.

In de week van 30 mei zal er een 2de periode zijn met een waarneembare vlam."