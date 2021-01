Vlammenzee legt oud KTA De Panne in de as

Omstreeks 23 uur werd de brandweer Westhoek opgeroepen voor een zware uitslaande brand in de Sint Elisabethlaan in De Panne.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de bovenste verdieping van een leegstaand pand op het domein van het KTA. Omdat de noodcentrale 112 meerdere meldingen had ontvangen, kwam de brandweer massaal ter plaatse. Meer dan 50 brandweerlui van de posten De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Veurne, Nieuwpoort en Lo-Reninge bestreden de felle brand. Vanuit drie ladderwagens werd de brand vanuit de hoogte aangepakt. Extra tankwagens moesten water aanvoeren.

Niemand aanwezig

De brand breidde zich razendsnel uit via het dak naar de onderliggende verdiepingen. Er was urenlang een grote rookpluim te zien, die afdreef over het Calmeynbos in de richting van Adinkerke. Voor zover bekend was niemand aanwezig in het gebouw.

Gebouw met een grote geschiedenis

Het gebouw, 'Repos St-Elisabeth', heeft een lange geschiedenis achter de rug. Het werd opgericht in 1911. Het was onder meer een rusthuis en sanatorium voor zieke jonge vrouwen en meisjes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het een medische inrichting voor militairen en een opvangplaats voor bejaarden. In de Tweede Wereldoorlog namen respectievelijk de Duitse bezetters en de geallieerde bevrijders er hun intrek, waarna het terug een vakantiekolonie werd. In 1957 werd het gebouw onderdeel van het KTA De Panne, waar het internaat, de hotelschool en de kappersschool een onderkomen vonden.