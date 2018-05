In het Brugse Belfort vindt FLAX DNA plaats, een bijzondere tentoonstelling waar je alles te weten komt over vlas en linnen.

Het is een initiatief van de vlassector om de productie en de verwerking van het gewas in West-Vlaanderen in de kijker te zetten. Dankzij de aandacht voor duurzaamheid en herbruikbare grondstoffen nam de aanplant de laatste jaren met dertig procent toe. Ter gelegenheid van de tentoonstelling staat op het binnenplein een vlastuin in bloei.

Voor wie alles wil weten over vlas, FLAX DNA loopt nog tot maandag 28 mei in de Jan Garemijnzaal in het Brugse belfort.