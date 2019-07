Vlasteelt herleeft weer in West-Vlaanderen

Het vlas in West-Vlaanderen is bezig aan een revival. Meer nog, de vlasoogst dit jaar ziet er veelbelovend uit.

De vraag naar afgewerkte vlasproducten neemt toe door nieuwe afzetmarkten. "Bovendien past het kweken van vlas in het verhaal van duurzame landbouw", zegt Alex Vanneste, CEO van NV Jos Vanneste uit Harelbeke. "Vlas is een product dat geteeld wordt op een rotatieve manier. Dat wil zeggen op akkers waar daarvoor voedsel werd geteeld met weinig pesticiden en meststoffen. het past in feite volledig in het plaatje rond ecologie.

In onze provincie verbouwen dit seizoen 330 landbouwers vlas. En dat aantal neemt ieder jaar toe.