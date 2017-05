In Ieper gaat komend weekend vlak bij de grote markt het Vleeshuis weer open voor het grote publiek. Het Vleeshuis is een begrip in de stad.

In Ieper gaat komend weekend vlak bij de grote markt het Vleeshuis weer open voor het grote publiek. Het Vleeshuis is een begrip in de stad. Voor de Eerste Wereldoorlog werd er zoals de naam doet vermoeden, vlees verkocht. Daarna was het een museum en tot begin de jaren ’70 was er het jeugdhuis. Nu is het gebouw helemaal opgeknapt en is er ruimte voor onder meer congressen en tentoonstellingen.