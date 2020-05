Kortrijkzaan Jos Buyck kaartte onlangs in ons nieuws aan dat Buitenlandse Zaken voor hen geen repatriëringsvlucht voorziet. Maar de Belgen, vaak senioren, hebben stilaan nieuwe medicatie nodig en willen terug naar huis. Er is nu een overeenkomst met Luxaviation uit Wevelgem en dat zal hen 600 euro kosten. Vrijdag in de vooravond landen ze in Brussel, daarna moeten ze nog twee weken in quarantaine blijven.

