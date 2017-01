Vliegtuigbom onschadelijk gemaakt

De ontmijningsdienst van het leger DOVO, heeft de oude vliegtuigbom die gisteren tijdens graafwerken in Kortrijk ontdekt is, onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde iets voor één uur.

Het gaat om een Amerikaanse vliegtuigbom uit 1944 van 500 kg met 150 kg TNT. DOVO startte met de ontmanteling om 11u. Op dat moment werd de omgeving afgesloten voor het verkeer en reden er geen treinen. De bewoners in de omgeving van de oude CM-site in Kortrijk werden vanochtend weer tijdelijk geëvacueerd.

Het springtuig werd maandagnamiddag ontdekt op een bouwwerf in de Sint-Janslaan. Er werd een veiligheidsperimeter van 100 meter ingesteld en DOVO kwam ter plaatse. Binnen de perimeter werd een evacuatie uitgevoerd. De bewoners konden terecht in een opvangcentrum in dienstencentrum De Zonnewijzer in de Langemeersstraat.

Vannacht was er politiebewaking op de site. De Sint-Janslaan was daardoor de hele nacht niet bereikbaar voor het verkeer. Winkelcomplex K heeft uit veiligheidsoverwegingen beslist om vanmiddag pas de deuren te openen.