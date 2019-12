De Vlaamse regering steunt het 'Ocean Innovation Space'-project van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende met twee miljoen euro. Het gaat om een investeringssubsidie in het Marien Station aan de Slipwaykaai.

Het VLIZ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het knooppunt voor marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen. Het instituut heeft intussen een stevige internationale reputatie opgebouwd op vlak van marien en oceanografisch onderzoek. Het Marien Station is daardoor te krap geworden voor de wetenschappelijke apparatuur en het bijhorende labowerk dat er gebeurt. Door de extra steun van twee miljoen euro die het instituut ontvangt, kan het Marien Station uitgebreid worden.