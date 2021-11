VLIZ Oostende wil betere bescherming van zeeën en oceanen

De klimaatconferentie in Glasgow is momenteel volop bezig. Daarbij spelen wetenschappers van het VLIZ (het Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende er als denktank een belangrijke rol bij de onderhandelingen.

Het VLIZ maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat de gezondheid van onze oceanen in het oog houdt. Dat doet het instituut door onder andere het onderzoekschip Simon Steven in te zetten als varend meetstation. Daarnaast gebruikt VLIZ vaste apparatuur in de windmolenparken om gegevens te verzamelen voor een databank van internationale meetpunten.

“Oceaan is een airco voor onze planeet”

Oceanen nemen een derde van alle schadelijke milieu- en klimaatgassen op. Bovendien wordt 90% van alle overtollige warmte op aarde door die watermassa opgeslagen. “De oceaan is voor onze planeet een airco. Daar moeten we dus iets mee. Een van die mogelijkheden is dat je die oceaan op enkele plaatsen beter gaat beschermen. Want hoe beter de oceaan wordt beschermd, hoe meer biodiversiteit er in die oceaan zal zijn”, zegt Jan Seys van het VLIZ.

In Glasgow ligt het terugschroeven van de ontbossing en meer bomen planten op tafel. Maar veel effecten van het veranderend klimaat op de wereldzeeën zijn straks onomkeerbaar. Een van de internationale ambities bij de oceaanwetenschappers is om tegen 2030 30% van de oceanen en zeeën te beschermen. Nu is dat nog maar krap 3%.