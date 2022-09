VLIZ is verhuisd naar Innovocean-campus

Er is voor ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe gebouw dat in de komende jaren één van de meest toonaangevende wetenschappelijke zee-instituten van Europa wordt. Jan Mees, directeur Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ): "Het is een schitterend gebouw voor onze meer dan 130 medewerkers, ons team en onze internationale partners. Unesco, Het forum voor mariene wetenschappen European Marine Board, ook een deel van de mensen van de provincie West-Vlaanderen en van ILVO visserij komen ook in dit gebouw.

Hier komt ook de enige openbare zeebibliotheek van ons land. Alles gaat hier over wetenschappelijk onderzoek, over kennisopbouw rond de zee en het versterken van de mariene kennisregio die Vlaanderen is. "Dat doen we door synergieën te creëren, door mensen samen te zetten in een heel open gebouw met weinig barrières, zodat mensen met elkaar in contact kunnen komen."

Oceanen en zeeën worden steeds belangrijker bij de veranderingen van ons klimaat. Het VLIZ in Oostende moet zorgen voor een kruisbestuiving tussen de verschillende wetenschappelijke onderzoeken.