Dat schrijven Het Nieuwsblad en de Standaard. Het is de bedoeling dat groepen buddy's aanduiden die erover moeten waken dat vrienden die gaan zwemmen, niets overkomt.

Volgens het VLIZ moet er meer sociale controle komen. Per groep vrienden, toeristen of per familie zou er iemand uit het gezelschap een oogje moeten in het zeil houden. Redders kunnen niet alles zien en kunnen dus wat hulp gebruiken. Zo kan de buddy de redders meteen waarschuwen als er iets gebeurt.