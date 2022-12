"Vloethemveld - Verborgen parel" ontsluiert geheimen van natuurdomein

Het gaat om het boek "Vloethemveld - Verborgen parel". Zeventien auteurs hebben er twee jaar aan gewerkt. Die plaats is dan ook uniek, zeggen ze: natuur en erfgoed komen er samen. En zo kwamen ze tot een boek over de natuur, maar ook het verleden. Dat natuurgebied is 365 hectare groot.

Ze belichten niet alleen de fauna en flora, maar ook het verborgen verleden. Zo lag er na de eerste wereldoorlog een belangrijk munitiedepot en van 1944 tot 1946 was er daar een krijgsgevangenenkamp in handen van de Britten, het grootste van België, en samen met dat van Jabbeke, zelfs het grootste van Europa. Daar werden maar liefst 60.000 mensen geplaatst.

“De krijgsgevangenen werden met 120 mensen samengebracht in één zo’n barak. Ze sliepen in stapelbedden van drie verdiepingen hoog. De omstandigheden waarin ze leefden waren niet fantastisch, ze kregen een klein rantsoen om te eten. En de kledij die ze hadden, als ze toekwamen in het kamp, was eigenlijk de kledij die ze hadden om hier de tijd door te brengen. Dus als ze in de zomer toekwamen, hadden ze pech als ze hier in de winter nog waren,” zegt Eva Vanhuyse, Projectcoördinator van Vloethemveld Zedelgem en Jabbeke.

