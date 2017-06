Vloethemveld verwent kinderen in nieuwe speelzone

Het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke heeft een gloednieuwe speelzone.

In het voorjaar van 2011 werd het speelbos van iets meer dan 3 hectare aangelegd en beplant. Bij de aanleg van de speelzone was de inspraak van kinderen en jongeren uit de buurt van belang. De leerlingen van de Vrije Eigentijdse Katholieke Basisschool Aartrijke en de Vrije Basisschool Zedelgem Dorp werkten actief mee. Een gemeenschappelijk idee van zowat alle leerlingen was het aanbrengen van heuvels, een laagte en een tunnel.

De voorbije maanden is intensief gewerkt om de speelzone nog attractiever te maken. Zo zijn er toegangspoorten met dieren in houtsnijwerk, stapblokken, speelpaddenstoelen, een kamp en een tunnel en een zandberg met picknickbanken.