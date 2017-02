Vlogger keert terug van ski-reis en ontdekt muur rond Tielt

Bart Meese, uit Tielt, plaatst regelmatig video’s op YouTube maar zondag plaatste hij wel een heel opmerkelijke video op zijn kanaal.

In de video is te zien hoe de vlogger vertelt over zijn skivakantie en naar huis rijdt via de Poelberg. Wanneer hij Tielt wil binnenrijden merkt hij dat er een muur rond zijn stad staat. Hij gaat via zijn smartphone op zoek naar informatie en merkt dat de muur zogezegd werd goedgekeurd door de burgemeester. Daarna gaat Bart Meese op zoek naar een oplossing om in Tielt binnen te geraken.

De vlogger werd dus duidelijk geïnspireerd door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een grappige video te maken rond het idee van president Trump om een muur tussen de VS en Mexico te plaatsen.