Vloggers breken binnen in Boudewijn Seapark

Dat schrijven verschillende kranten. Ze konden er een tijdje rondlopen en geraakten het dolfinarium binnen, maar toen ze het park weer uitliepen stond de eigenaar van het park hen op te wachten. Die had de politie al verwittigd. Na verhoor mochten ze beschikken.

In hun filmpje, dat ze publiceerden op het YouTube-kanaal StukTV, zie je ze over een hek klimmen en daarna met een opblaasbootje de vijver oversteken om tot aan de rand van het Boudewijn Seapark te geraken. In het park laten ze een poster en enkele opblaasdieren achter. Het is niet de eerste keer dat StukTV een Belgisch pretpark binnendringt. In 2017 slaagden de YouTubers er ook al in om bij Bobbejaanland in Lichtaart in te breken.