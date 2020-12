Vlonderpad in de Oosteroeverduinen wordt heraangelegd

Het vlonderpad is 131 meter lang en verbindt Duin en Zee met de spinoladijk. "Dit pad in de Oosteroeverduinen is een belangrijke, veel gebruikte verbinding voor zowel wandelaars als de spelende kinderen in en rond Duin en Zee. Het is dringend aan vernieuwing toe en wordt nu grondig aangepakt. Het vernieuwde pad zal toegankelijk zijn voor iedereen. Aan de oostkant van het pad komt er een mooie houten balustrade," aldus eerste schepen Björn Anseeuw.

De totale kostprijs bedraagt 250.000 euro en wordt volledig gefinancierd door de stad. Tijdens de werken zal het pad niet toegankelijk zijn.