Vlot van kinderopvang naar kleuterschool: proefproject zet volgende stap

Momenteel lopen in Vlaanderen en Brussel 12 proefprojecten waar kinderopvang en kleuterschool in elkaar overlopen. De Tandem in Brugge werkt mee aan het project. Het project werd begin vorig jaar opgestart door de Vlaamse ministers van Welzijn Hilde Crevits en Onderwijs Ben Weyts

In de proefprojecten wordt onderzocht wat er nodig is om kinderen een vlotte overgang te laten maken van kinderopvang naar de kleuterschool. Aan het einde van de zomer loopt de eerste testfase af. "Samen met collega minister Ben Weyts heb ik nu een tweede fase laten goedkeuren, waarbij we de regelgeving in het Vergunningsbesluit luwer maken op basis van de drempels die de kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen in de eerste fase hebben ervaren", zegt minister van Welzijn Hilde Crevits.

De proefprojecten worden geëvalueerd in 2025. Als ze slagen, kijken de ministers richting een bredere implementatie van het systeem in Vlaanderen.