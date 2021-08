Vlotkamp Zuienkerke: romantiek en avontuur op water

In Zuienkerke kun je deze zomer overnachten op het water. Niet in een bootje, maar op een vlot in een tentje.

En je moet er samen naartoe roeien met een kano. De combinatie van avontuur en romantiek is nieuw bij ons en echt populair. Nog tot eind september kan je het zelf eens beleven. Voor één nacht in de week betaal je 120 euro, in het weekend is het 140 euro. Wie een plaats gereserveerd heeft voor het vlotkamp krijgt reddingsvesten, roeiriemen en een doos mee. Daarin zitten een een lampje, toiletpapier en houtschilfers voor in het noodtoilet op het. (Lees verder onde de foto)

Romantiek en sfeer

Het vlotkamp in Zuienkerke is een succes. Zowel in juli als deze maand zit het kamp vol. Op drie uitzonderingen na, door het slechte weer, was er elke nacht romantiek en sfeer op het water. Al kan het ook eens fout lopen. Kika Merlin van het vlotkamp Zuienkerke: "Er zijn al mensen in het water gevallen die er niet meer uitgeraakten. Die zaten dan even in het water te ploeteren. Ze moesten naar de kant zwemmen. Iemand heeft hier ook een huwelijksaanzoek gekregen op een vlot. Ook mensen die in groep komen en van vlot naar vlot gaan om samen te aperitieven. Dat zijn heel toffe avonden."