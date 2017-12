In Oedelem gebeurde gisteravond al een dodelijk ongeval. Vanmorgen bleef het al bij al rustig op de West-Vlaamse wegen.

De toestand op de weg is normaal met uitzondering in de Vlaamse Ardennen. Hier ligt de wegdektemperatuur nog onder nul. Het kan plaatselijk glad zijn. We hebben in heel Vlaanderen zo'n 1.000 ton zout gestrooid.

— AWV (@wegenenverkeer) December 1, 2017