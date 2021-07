Vlotte vakantie-uittocht op luchthaven, ondanks actie douane

De luchthaven verwacht ook een betere zomer dan vorig jaar. Vanuit Oostende zullen vliegtuigen naar dertien bestemmingen vertrekken. Al laat de pandemie nog altijd z’n sporen na en wordt er nog niet zoveel gereisd dan voor corona. Tom Rutsaert: "We zien toch de passagiersaantallen de lucht ingaan. Veel mensen hebben goesting om terug op reis te gaan. Ook de Griekse bestemmingen zijn er weer. Toch is het nog niet op hetzelfde niveau als 2019."

Toch is er wat coronastress bij veel reizigers. De maatregelen zijn anders van land tot land. Voor Spanje is er geen COVID-certificaat nodig, voor Turkije dan weer wel. Murat Kokur: "Bij het personeel is veel verwarring. Mijn moeder heeft haar vaccinpaspoort al een maand en dan moeten ze toch nog bellen om te zien of het geldig is of niet. Ze hebben nu gezegd dat het oké is, dus het is gelukt."

Actie van douaniers

Ook voor de passagiers duurt het wat langer om op het vliegtuig te raken. De douane voert actie en controleert alle papieren en bagage van mensen die naar Turkije vliegen. Johan Lippens van de christelijke vakbond: "We voeren actie om het personeelsgebrek aan te kaarten. Tot nu toe krijgen we geen gehoor. Anderzijds merken we dat er planningsproblemen zijn. Er is geen flexibiliteit, mensen moeten collega’s contacteren als ze op verlof willen."

