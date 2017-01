Vluchtelingen bellen noodnummer vanuit koelwagen

De man vertelde dat hij in een koelwagen met Bulgaarse nummerplaat zat met een zestal andere mensen, onder wie kinderen. Volgens de oproeper waren ze allemaal in levensgevaar. Verschillende politiediensten kwamen in actie, uiteindelijk kon de scheepvaartpolitie de koelwagen traceren in de transportzone in Zeebrugge. De Bulgaarse chauffeur had er bij aankomst de deuren geopend, waarbij verschillende mensen onmiddellijk gevlucht waren. Zij zaten tussen een lading yoghurt. De chauffeur werd gearresteerd voor verder onderzoek, maar mocht ondertussen beschikken. Hij had zijn verplichte rusttijd buiten de provincie genomen en wellicht zijn de vluchtelingen in zijn koelwagen geklommen of gestoken. De vluchtelingen zijn intussen met de noorderzon verdwenen.