Vluchtelingen krijgen onderdak in Jabbeke

Afgelopen nacht hebben een 30-tal vluchtelingen onderdak aangeboden gekregen in Jabbeke. Dat meldt de gemeente op zijn Facebookpagina.

De vluchtelingen zijn op doortocht en werden door de interventiedienst van de lokale politie om humanitaire redenen uit een schuilplaats op een bedrijventerrein langs de autosnelweg gehaald en naar het Vrijetijdscentrum gebracht in de gemeente. De politie werd gealarmeerd door opstijgende rook van op het bedrijventerrein en trof er de vluchtelingen aan, die een vuurtje hadden gemaakt in een autowrak en in een container.

Het gaat om 27 Koerdische vluchtelingen, waaronder een 5-tal kleine kinderen. Ze komen allemaal uit het vluchtelingenkamp in Duinkerke en willen naar Groot-Brittanië.

Door de burgemeester werd er voor gekozen om hiervoor een lokaal op de bovenverdieping van de jeugdafdeling in te nemen. Er werd toepassing gemaakt van de door de gemeente aangelegde noodvoorraad veldbedden en dekens. Door het OCMW Jabbeke wordt het nodige gedaan voor alle humanitaire begeleiding. Er wordt verwacht dat deze vluchtelingen Jabbeke vandaag opnieuw verlaten.