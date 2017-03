Vluchtelingen verscholen tussen worstjes in koelwagen

Vanochtend is een twintigtal vluchtelingen aangetroffen in een koeltransport in Zeebrugge.

Vijf personen namen onmiddellijk de benen, de overigen komen uit Irak en Iran. Het gaat onder meer om enkele gezinnen met vier kinderen tussen 3 en 14 jaar.

De vluchtelingen waren in eerste instantie in Duinkerke terechtgekomen, maar gingen nadien naar Duitsland. Kennelijk werden zijnaar Zeebrugge gesmokkeld om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De koelwagen was gevuld met worstjes voor een grootwarenhuis en de temperatuur bedrog twee graden. De vluchtelingen waren dik gekleed om te vermijden dat zij snel onderkoeld zouden geraken. Toen zij uit het koeltransport werden gehaald, bleken zij in goede gezondheid te zijn. De afgelopen tijd worden meer en meer vluchtelingen aangetroffen in trailers in de transportzone van Zeebrugge.