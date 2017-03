Vluchtelingenkamp Duinkerke gevaarlijk overbevolkt

In het vluchtelingenkamp dat de Franse overheid in Duinkerke heeft opgezet, verblijven nu naar schatting 1500 mensen. Terwijl er eigenlijk maar plaats voor 800 is. Een tikkende tijdbom. De politie moet dan ook regelmatig tussenbeide komen.

Het officiële vluchtelingenkamp in Duinkerke is een vlakte naast de spoorweg bezaaid met houten barakjes. Het is beter dan het oude illegale kamp, maar los daarvan is het onveilig en overbevolkt.

De meeste mensen hier zullen vannacht weer proberen aan boord van een vrachtwagen te klimmen. Dat doen ze vier keer per week, al wil het meestal niet lukken. Onder de vluchtelingen zijn veel gezinnen met kinderen.

Niemand weet wat er zal gebeuren als in september dit kamp gesloten wordt. Sommige bewoners zeggen dat ze dan naar België willen gaan om er asiel aan te vragen. Maar in Frankrijk blijven wil geen enkele vluchteling.