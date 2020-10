De luchtvaartmaatschappij van de Oostendse touroperator TUI gaat weer vliegen naar Alicante vanop Oostende. Die vluchten lagen even stil nadat Spanje plots op code rood stond.

De regio Valencia heeft ondertussen weer code oranje gekregen. Vanaf 21 oktkober keer het reguliere vluchtschema op Alicante daarom terug. Vanop Oostende komen er vijf vluchten per week. Dat is wel tijdelijk: zoals eerder bekend verhuizen alle vluchten van TUIfly vanop Oostende tijdelijk naar Zaventem of Charleroi, tussen de herfst- en de kerstvakantie.

Lees ook: