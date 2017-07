VMM onderzoekt verzilting met heli en sonde

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) brengt de verzilting van het grondwater in kaart in het kust- en poldergebied

De bedoeling is de verdeling tussen zoet, brak en zout water in kaart te brengen. Het onderzoek kadert in een Europees project om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Klimaatverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond en het grondwater.

Het onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter met een grote hoepelvormige meetsonde. Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. De heli vliegt op relatief lage hoogte.