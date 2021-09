Voedingsbeurzen verleiden Kortrijk Xpo

Dit weekend vinden er drie voedingsbeurzen plaats in Kortrijk Xpo. Bakkers, slagers en mensen uit de horeca kunnen er gerechten proeven of innovatieve producten en machines uittesten.

Taste of tavola, Meat Expo en Broodway verleiden bezoekers in de Kortrijkse Xpo om nieuwe en innovatieve producten en machines te kopen. Na een lange periode van sluiting, merken de standhouders een heuse heropleving in de horeca.

Succesvolle ‘ikkooplokaal’-actie

Ook voor bakkers valt er heel wat te bekijken, van moderne ovens tot artistiek gebak. Ondanks de uitgestelde communie- en trouwfeesten hebben bakkers de afgelopen lockdowns minder gevoeld, en dat dankzij de ‘ikkooplokaal’-actie. Verder is er nog een volledige afdeling voor beenhouwers. Bij goed eten hoort uitgebreid proeven en dat laten de bezoekers zich geen twee keer zeggen.