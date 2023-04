Voedselbanken: "blijf doneren, want de vraag wordt almaar groter"

Eerst was er covid-19: "Toen konden we daar als voedselbank van profiteren. De bedrijven hadden producten over, en wij kregen die. Maar toen hebben ze hun productieproces aangepast en produceren aan de hand van bestellingen, waardoor er minder overschotten zijn", vertelt Claudette Haverbeke van Voedselbank West-Vlaanderen.

Energiecrisis

Daarna was er de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die volgde. Ook vorig jaar deed de voedselbank een oproep, maar het probleem wordt almaar groter, merken ze in het verdeelcentrum in Kuurne: "Een van onze trouwe schenkers gaf ons om de zes weken toch 16 paletten van zijn product, nu zijn dat nog 2 of 3 paletten. Een serieus verschil."

Meer vraag

En dat is een grote zorg, want - omdat het leven duurder is geworden - zijn meer mensen aangesloten bij het OCMW en dus doen meer mensen een beroep op de voedselbank.

"In vergelijking met tien jaar geleden is dat zeker een verdubbeling. Begin 2022 hadden wij nog 17.500 begunstigen, nu zijn wij gestegen tot 20.000", vertelt Claudette.

Europese steun

Ook de steun van de Europese Gemeenschap dreigt drastisch te verminderen. "Europa maakt geld vrij om speciaal voor de voedselbanken basisproducten te laten produceren bij bedrijven, zoals koffie, confituur, melk, conserven... Maar dat geld zien wij jaar na jaar verminderen. Tel daarbij dat de producten ook gewoon duurder zijn, waardoor we minder krijgen."

Voedselbank West-Vlaanderen roept bedrijven dus op om overschotten te doneren in plaats van ze te vernietigen, want dat laatste kost ook geld.

