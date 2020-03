Ondanks de coronacrisis blijven de voedselbanken op volle toeren draaien. Het depot in Kuurne bijvoorbeeld, heeft nog steeds voldoende voorraad.

Vorige week was er wel even een probleem, maar nu kunnen ze weer alle West-Vlaamse verenigingen die om voedsel komen vragen, bevoorraden. Het aanbod is wel wat veranderd, zo krijgt de voedselbank nu ook eten van groothandels, die normaal gezien de horeca bevoorraden.