Voedselbanken zien vraag stijgen met 15 procent door corona

Er is een toename van zo'n 15 %. Het gaat daarbij ook om jonge mensen, alleenstaande moeders of ook oudere mensen met een klein pensioen. De voedselbank draait op giften van winkels en voedingsbedrijven uit de provincie. Gelukkig zijn die bij ons erg talrijk. Veel vrijwilligers en vzw's bieden het voedsel gratis aan, aan mensen die het nodig hebben.

Verwachte impact van crisis op bedrijven

Vraag is of het daarbij zal blijven want de economische impact van de coronacrisis is nog niet duidelijk. "De bedrijven gaan nu misschien in moeilijkheden komen met faillissementen en werkloosheid tot gevolg. Dat valt nu nog mee, maar wij verwachten dat dit nog zal oplopen", zegt Claudette Haeverbeke van de voedselbank. De voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne verdeelt voedsel aan zo'n 15.000 mensen in nood. Daar bovenop zijn er ook nog kleinere organisaties die nog eens enkele honderden mensen helpen.