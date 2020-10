Voetbal Vlaanderen beraadt zich morgen: "Kan zijn dat we veldvoetbal ook stilleggen"

Outdoor voetballen is nog toegestaan na de beslissing van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om vanaf woensdag alle indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk te verbieden. In het zaalvoetbal en minivoetbal moeten de competities stoppen.

"We bekijken morgen in onze Raad van Bestuur of het werkbaar is om te blijven voetballen outdoor na deze beslissing", legde Van Craen uit. "De kleedkamers moeten sluiten en dat is in de winter toch moeilijk. In de zomer, bij warmere temperaturen, was dat iets makkelijker geweest. Het wordt een kwestie van afwegen. Natuurlijk begrijpen we de beslissing van de minister wel. De winter oogt onzeker voor onze clubs. Hopelijk kunnen we indoor na de herfstvakantie opnieuw opstarten. We kunnen alleen maar hopen dat de cijfers snel kunnen dalen."

De voetbalkantines mogen voorlopig open blijven, maar onder dezelfde strikte regels als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. "Als de kantines zouden sluiten, is de kans groot dat we stoppen met voetballen outdoor", aldus Van Craen. "Dan zijn die wedstrijden de facto zonder publiek. En dan leggen we de competitie stil. Dat hebben we in augustus al besloten."

Lees ook: