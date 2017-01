Het kind heet Izquierdo, naar de Colombiaanse aanvaller José Izquierdo van Club Brugge. Vader Christian Meyfroot is een hevige Clubsupporter. Hoewel zijn vrouw Saïda geen voetbalfan is, ging ze akkoord met de naamkeuze. Volgende maand mag de kleine Izequierdo voor het eerst met zijn papa mee naar een voetbalmatch in het Jan Breydelstadion. Hij hoopt dat zijn kleine een even groot voetbaltalent wordt.