Het gaat meestal om vechtpartijen en kleine akkefietjes. Van een groot probleem wil de politie niet spreken. Maar in Brugge zijn vorige week amokmakers opgepakt in het centrum en in Waregem zijn supporters van Eupen opgepakt na een vechtpartij. Daar moest de politie de hulp inroepen van collega’s uit de buurt. Bij het gevecht was een tiental mensen betrokken. Drie van hen zijn voor korte tijd aangehouden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de vechtpartij loopt nog.